За июль в Алтайском крае произошло 29 «пьяных» ДТП

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-02T11:11:53+03:00

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За июль 2019 года в Алтайском крае произошло 29 ДТП по вине пьяных водителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате таких аварий травмы получили 45 человек, в том числе 14 несовершеннолетних. Не обошлось без погибших – двое, в том числе один ребенок.

Так, 1 июля в селе Жуланиха Заринского района отец с девятилетним сыном ехали в автомобиле знакомого, который был пьян. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет и машина опрокинулась. В результате аварии ребенок скончался на месте до приезда «скорой помощи», а отец получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU