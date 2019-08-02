Житель Камня-на-Оби выпрыгнул из машины «скорой помощи» и разбился

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-02T10:05:23+03:00

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В Камне-на-Оби мужчина выпрыгнул из автомобиля «скорой помощи» и разбился. Инцидент произошел ночью в пятницу, 2 августа.

Как сообщают «Каменские известия», около двух часов ночи из автомобиля «скорой помощи» выпрыгнул 45-летний житель Камня-на-Оби. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Издание не уточняет, был мужчина в состоянии алкогольного опьянения или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU