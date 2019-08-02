2019-08-02T10:28:45+03:00
Экономика

В Алтайском крае выросло число сделок с недвижимостью

Дарья САВЕНКО
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За первые шесть месяцев 2019 года в Алтайском крае выросло число сделок с недвижимостью.

По данным регионального Росреестра, общее число поступивших заявлений на регистрацию прав, а также постановку объектов недвижимости на кадастровый учет возросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

90,4% заявлений – это документы, поданные для осуществления государственной регистрации прав. Чаще всего собственники обращались за регистрацией прав на объекты недвижимости жилого назначения и земельные участки – суммарная доля таких заявлений превысила 50%.

Помимо этого, в первом полугодии активно регистрировались договоры долевого участия в строительстве. Их число увеличилось на 28%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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