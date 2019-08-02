Медвежья услуга. Как "кидают" заплативших за помощь в получении кредита

В отделы полиции Алтайского края массово поступают заявления по факту мошеннических действий специалистов, оказывающих услуги по вопросам получения кредитов и займов. Люди ведутся на объявления, в которых различные организации предлагают помощь в оформлении документов, а некоторые «гарантируют» получение денег всем, даже людям с плохой кредитной историей.

«Поможем взять кредит!»

Как рассказала «КП-Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Тихомирова, когда клиент обращается в такую фирму, с ним заключают договор оказания услуг. Для начала процесса поиска финансирования консультант требует аванс (как правило, 6-8 тыс. рублей).

Консультант обязан в письменной форме предложить клиенту оформление кредита или займа не менее чем в двух коммерческих банках или иных финансово-кредитных организациях, учитывая его мнение и пожелания.

Деньги берут, но за результат не отвечают

Консультант не несет ответственности за сведения, предоставляемые клиентом, либо за его действия или бездействия, связанные с получением кредита. Также он не отвечает за действия банка или иной кредитной организации: клиента предупреждают о том, что все решения о кредитовании принимают организации, в которые направлены запросы.

Прокуратура проверила заявления, которые барнаульцы пишут в полицию. Как правило, люди просят привлечь фирму к уголовной ответственности за мошенничество в связи с тем, что в итоге банки отказывают в предоставлении кредитов по различным причинам. Граждане полагают, что внесенные денежные средства в качестве аванса им должны вернуть, так как они не получили того результата, который хотели.

Что советуют специалисты

Неисполнение одной из сторон тех или иных условий договора лежит в поле гражданско-правовых отношений, поэтому все подобные споры нужно разрешать в суде. Полицейские чаще всего отказывают в возбуждении уголовных дел по таким фактам. «Однако в определенных случаях в действиях таких организаций все же могут быть признаки преступления», - говорит Елена Тихомирова.

«Это не единственная схема «легального мошенничества». По аналогии работают, к примеру, риэлторские фирмы, которые обещают найти квартиру для съема, а по факту продают услуги доступа к своей базе. Как правило, в момент заключения договора клиент подписывает акт, по которому услуги считаются оказанными», - рассказал партнер юридической фирмы «Трансфинит групп» Александр Герасимов.

Юрист советует не участвовать в подобных схемах: «Нужно внимательно изучать предмет договора и не подписывать никаких документов, пока вы не получите то, о чем договаривались. В таком случае вы сможете отказаться от договора и вернуть свои деньги, за исключением оплаты фактически понесенных расходов».

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