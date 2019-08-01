2019-08-01T13:27:27+03:00
Происшествия

Грузовой поезд смял иномарку на железнодорожном переезде в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Поезд на высокой скорости смял иномарку.Поезд на высокой скорости смял иномарку.Фото: предоставлено пресс-службой
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Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового поезда и автомобиля произошло днем в четверг, 1 августа, на железнодорожном переезде между станциями Бурла и Айнак в городе Славгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, 45-летний водитель автомобиля «Ford Focus» выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным - поезд на высокой скорости смял иномарку. В результате столкновения пострадала 80-летняя пассажирка автомобиля. Какие травмы она получила - не уточняется. Также неизвестно, увезли ее в больницу, либо оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В ликвидации ДТП было задействовано 11 человек и 4 единицы техники. Министерство транспорта Алтайского края и Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей быть аккуратнее при пересечении железнодорожных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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