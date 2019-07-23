2019-07-23T09:04:56+03:00
Общество

Звездопад Персеиды исполнит три заветных желания - астролог

За астрономическим явлением жители Алтайского края могут наблюдать до 24 августа
Юлия ЕВГРАФОВА
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Начинать загадывать желания можно уже сейчасНачинать загадывать желания можно уже сейчасФото: Михаил ФРОЛОВ
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На звездном небе Алтайского края начались настоящие чудеса. С 17 июля по 24 августа жители края могут наблюдать очень красивое астрономическое явление – звездопад Персеиды.

В течении года происходит несколько ярких метеорных потоков. Персеида является одним из них. Наблюдать за падением звезд можно с 17 июля, но как утверждает барнаульский специалист, самое яркое явление жители Алтайского края увидят в августе.

- Сейчас звездочки не такие яркие и падают не часто. Время максимума этого метеорного потока 12-13 августа. Их еще называют августовские Персеиды. Наблюдать это явление нужно в безоблачную погоду и во второй половине ночи. Лучше всего на звездопад смотреть за городом, где не мешают городские огни и полная луна. Наблюдать за метеорным потоком можно без биноклей и телескопов, необходимо просто ваше желание. И, конечно, нужно запастись терпением, - рассказала Ольга Ягодкина, лектор барнаульского планетария.

Если в городской суете не успеете посмотреть на звездопад Персеиды ночью, можно сделать это днем. Ежедневно в барнаульском планетарии проходят программы, где рассказывают о редких небесных явлениях, в том числе о метеорных потоках.

К слову, наблюдать за падением звезд – это не только романтично и любопытно, но и полезно. Как утверждает барнаульский астролог, в эти дни нужно загадывать желания, которые обязательно сбудутся.

- Падающая звезда - это повод загадать желание. А 1 августа еще и новолуние в созвездии Льва. Это очень благоприятный период для укрепления своих позиций в обществе, самореализации и планированию новых проектов, - пояснила Вера Топчеева.

Загадывать желания можно уже сейчас. Сделать это можно как за городом, глядя на звездное небо, так и из окна своей квартиры. Главное не загадывать много, максимум три желания, но самых значимых и заветных, советует астролог. После нужно всю энергию направить на их исполнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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