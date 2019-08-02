Известное брендинговое агентство Punk You Brands раскололось на две компании

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-02T04:43:00+03:00

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Алтайское рекламное агентство Punk You Brands окончательно прекратило существовать. Каждый из партнеров начал работать самостоятельно. Информация о разделе бизнеса появилась в пабликах компании в соцсетях.

Ильдар Шале создал дизайн-бюро Red Black в Новосибирске, а Данил Снитко основал агентство "Два слова" в Барнауле, специализирующееся на бренд-консалтинге.

Агентство Punk You Brands было одним из самых известных в Алтайском крае. Среди его заказчиков были крупнейшие компании региона и страны: сеть кофеен Kennedy`s Coffee, сайт Avaisales.ru, магазин "Книжный мир", "Алтайские семечки", Mail.Ru. Компания занималась социальными проектами: создала серию рекламных материалов об угрозе терроризма по заказу губернатора и УФСБ по Алтайскому краю, а также социальную рекламу для пропаганды безопасности дорожного движения по заказу ГИБДД по Алтайскому краю. Особенно много откликов вызвал плакат с девочкой-призраком.

В начале лета 2019 года в компании произошел раскол. Данил Снитко заявил в соцсетях, что не желает больше работать с Ильдаром Шале и его супругой. В качестве причин расставания он назвал деньги и нарушения договоренностей. Ильдар Шале отказался комментировать СМИ ситуацию, заявив, что у него нет времени на сплетни.

В 2015 года Ильдар Шале уже уходил из Punk You Brands. Он открыл свою брендинговую компанию, но через полгода вернулся «к панкам» на должность креативного директора. Теперь же, похоже, решение ребят окончательное.

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ИСТОЧНИК KP.RU