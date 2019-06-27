Барнаульское рекламное агенство Punk you brands поделят основатели

СЕГОДНЯ 04:57 2019-06-27T04:57:11+03:00

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В одном из самых известных барнаульских рекламных агентств Punk you brands произошел конфликт между основателями компании.

Один из директоров, Данил Снитко на своей странице в Facebook сообщил о том, что более не желает иметь общих дел с прежними партнерами.

- Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной, – пишет Данил, – Более не имею ни возможности, ни желания работать с этими людьми.

Причиной конфликтов и внутренних разногласий стали деньги и нарушения договоренностей. Теперь бизнес придется поделить. Однако предприниматель заверил, что раздор никак не скажется на проектах, которыми занимается компания.

- Работа над клиентскими проектами не встанет ни на минуту, – заверил Данил Снитко.

ИСТОЧНИК KP.RU