Барнаульское рекламное агенство Punk you brands поделят основатели
В одном из самых известных барнаульских рекламных агентств Punk you brands произошел конфликт между основателями компании.
Один из директоров, Данил Снитко на своей странице в Facebook сообщил о том, что более не желает иметь общих дел с прежними партнерами.
- Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной, – пишет Данил, – Более не имею ни возможности, ни желания работать с этими людьми.
Причиной конфликтов и внутренних разногласий стали деньги и нарушения договоренностей. Теперь бизнес придется поделить. Однако предприниматель заверил, что раздор никак не скажется на проектах, которыми занимается компания.
- Работа над клиентскими проектами не встанет ни на минуту, – заверил Данил Снитко.
ИСТОЧНИК KP.RU