85 тысяч рублей снял лже-сотрудник банка с карты жительницы Барнаула

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-01T13:37:12+03:00

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Жительница Барнаула поверила мошеннику и лишилась 85 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 47-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты горожанки пытаются списать деньги и для блокировки нужны ее данные.

Женщина поверила звонившему мужчине и сказала номер карты и ее код. После этого с карты списались 85 тысяч рублей.

В ведомстве напоминают, что сотрудники банка не спрашивают данные вашей карты. В случае такого звонка просто положите трубку и обратитесь в банк.

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ИСТОЧНИК KP.RU