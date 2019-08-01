85 тысяч рублей снял лже-сотрудник банка с карты жительницы Барнаула
Жительница Барнаула поверила мошеннику и лишилась 85 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 47-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты горожанки пытаются списать деньги и для блокировки нужны ее данные.
Женщина поверила звонившему мужчине и сказала номер карты и ее код. После этого с карты списались 85 тысяч рублей.
В ведомстве напоминают, что сотрудники банка не спрашивают данные вашей карты. В случае такого звонка просто положите трубку и обратитесь в банк.
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ИСТОЧНИК KP.RU