Две жительницы Алтайского края перевели мошенникам 185 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-01T09:17:11+03:00

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Две жительницы села Дегтярка Немецкого национального района Алтайского края стали жертвами мошенников.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию с заявлением обратились женщины 54-х и 61-го года. Они решили взять кредит в сумме 150 тысяч рублей и подали заявки в несколько интернет-банков. Им перезвонил мужчина и представился менеджером банка. Он обрадовал женщин, сказав, что заявка на кредит одобрена, правда необходимо сначала заплатить за открытие специальных счетов и другие действия. На протяжении двух недель женщины через банкоматы перевели на указанные неизвестным счета 185 тысяч рублей. Все эти деньги лже-сотрудник банка обещал вернуть вместе с кредитом. Не получив в срок обещанный кредит и переведенные деньги, женщины обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, после завершения которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU