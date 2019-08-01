Что интересного приготовили для гостей фестиваля «Алтайские плетенки»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-01T12:45:30+03:00

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Со 2 по 4 августа в Алтайском крае на туристической усадьбе «СОКОЛ» во второй раз пройдет фестиваль «Алтайские плетенки».

Он соберет 120 участников фольклорных коллективов из Волчихинского, Родинского, Троицкого районов Алтайского края, городов Барнаула, Новоалтайска и Новосибирска приедут на фестиваль. Участники – это не просто артисты народного жанра и рукодельники-прикладники, но и компетентные исследователи и настоящие учителя.

Гостей фестиваля приглашают в хороводное шествие, на мастер-классы и творческие площадки «Заплетись, плетень!». Выставка народных ремесел «Алтай мастеровой» не оставит вас равнодушными, а площадка «Удаль казачья» познакомит с мужской казачьей культурой. Все желающие смогут освоить традиционные девичьи пляски и отправиться на «Фольклорную дискотеку». Организаторы обещают удивить гостей праздника уникальным арт-объектом и фотозонами.

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Гости фестиваля вплетались в хороводы, разговоры, алтайские легенды и песни, учились плетению (лаптей, кос, украшений, сувениров), выигрывали призы и наслаждались алтайскими песнями (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU