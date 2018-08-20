Фестиваль «Алтайские плетенки» три дня учил людей быть счастливыми

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-20T13:42:43+03:00

Фестиваль «Алтайские плетенки» впервые проходил на территории трижды алтайской земли: в Алтайском крае, Алтайском районе, селе Алтайском. Праздник состоялся на территории усадьбы «Сокол» в урочище Усть-Уба с 17 по 19 августа. Гости фестиваля вплетались в хороводы, разговоры, алтайские легенды и песни, учились плетению (лаптей, кос, украшений, сувениров), выигрывали призы и наслаждались алтайскими песнями.

Лабиринт желаний

Алтай полон легенд и мистических историй. Есть такие истории и в урочище Усть-Уба. Тот, кто бывал здесь, знает, что за усадьбой «Сокол» тут творятся настоящие чудеса – техника начинает вести себя так, как захочет, а если загадать в этом месте желание и проговорить его, оно обязательно сбудется. Это знали еще древние скифы. Не случайно в этом месте имеются исторические следы их пребывания. Несколько лет назад под началом Вячеслава Токарева, доктора технических наук, президента Международного движения «Наследие Арктики», здесь были созданы каменные лабиринты. И именно в этом месте прошел первый день программы фестиваля.

Альбина Богочанова, научный сотрудник Алтайского государственного художественного музея и организатор фестиваля, провела здесь развлекательную программу «Лабиринт, заплетись». Представьте, поздний вечер, факелы, горы и блеск молний. Участники шоу собрались на лабиринтах. Поприветствовав мир Нави, зашли в каменные хитросплетения. Здесь под русские народные традиционные песни гости фестиваля прошли хоровод и сплели свою историю желаний – по большому счету, визуализировали ее.

Когда-то наши предки делали это перед началом каждого серьезного жизненного этапа. Сегодня мы, благодаря таким мероприятиям, учимся это делать заново. Можно верить в это, а можно относиться философски – каждое проговоренное, визуализированное желание просто обречено быть исполненным. Остается только подождать следующего года и узнать – сбудется ли оно.

Мастер-классы и медитация

А давно ли вы плели украшения и хороводы, рассказывали и слушали сказки? Скорее всего, еще в глубоком детстве. На второй день фестиваля его участники буквально впали в детство - ткали и плели себе браслеты, омулеты, делали сувениры, обрядовые и игровые куклы. Все – абсолютно бесплатно. А вечером участвовали в лотерее и выигрывали ценные призы (кстати, корреспондент «КП» оказалась в числе счастливчиков). В числе главных призов – проживание на усадьбе «Сокол». Закрепили праздничное настроение дегустацией медовых напитков и хороводами.

Завершился вечер выступлением Болота Байрышева, всемирно известного исполнителя алтайского горлового пения, заслуженного артиста России.

- Ощущения от концерта – впала в транс, медитировала, влилась в историю гор, - рассказала Екатерина Андриенко, жительница Барнаула.

Кстати, на следующий день певец дал мастер-класс по игре на комусе, тоже бесплатно. И от души. Разве такое возможно в городской суете? Конечно, вопрос риторический.

Заплелись в Алтай

По большому счету, весь фестиваль «Алтайские плетенки» можно назвать психологическим тренингом, легким и приятным. Единение с Алтаем, людьми, которые здесь живут, счастье от простого бытия (вкусной еды, общения, творчества) - вот, что почувствовали люди, посетившие праздник.

Это приятное ощущение было закреплено третьим днем праздника со вкусной дегустацией традиционной выпечки, концертной программой коллективов Алтайского района и презентацией традиционной русской свадьбы.

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Фестиваль "Алтайские плетенки"Фото: Анна АДАМАЙТЕС