В Барнауле 10 и 19 августа перекроют движение на площади Сахарова

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-01T10:16:36+03:00

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10 и 19 августа в Барнауле на несколько часов перекроют движение на площади Сахарова.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 10 августа с 8:00 до 14:00, а 19 августа с 10.30 до 11.30 и с 13.30 до 14.30 перекроют для движения транспорта проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Причинной временных неудобств для автомобилистов станет проведение мероприятий, посвященных образовательной многопрофильной смене «Международная летняя детская деревня «Алтай». Пройдет она с 10 по 19 августа в лагере «Крылатых» и объединит молодежь от 14 до 17 лет.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU