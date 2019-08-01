В Барнауле пройдет рок-фестиваль

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-01T07:40:31+03:00

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11 августа на открытой площадке Парка спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в) пройдет третий ежегодный летний фестиваль «Парк Рок 2019».

На сцене выступят творческие коллективы: «SkaйФ», «Noль три», «TMB», «Зигзаги», «EQ», «Black Rose», «Zepp Love», «Code5150», «Boomerang», «Paramaribo», «Провинция». Они исполнят популярные каверы и авторские песни.

Благодаря подобным фестивалям развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Первый фестиваль, который прошел в 2017 году, собрал более 3 тысяч человек.

Стартует фестиваль в 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU