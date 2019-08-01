На Алтае пройдет традиционный фестиваль меда
14 августа в день Медового Спаса в Алтайском крае пройдет фестиваль меда. 110 пчеловодов представят свою продукцию на ярмарке.
Традиционный праздник с песнями, танцами, спортивными и игровыми состязаниями, выставкой-продажей пчелопродукции и изделий народного творчества пройдет на площадках в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Белокурихе, Славгороде и Яровом.
В день Медового Спаса (он же День алтайского пчеловода) пчеловоды на ярмарках покажут гостям, как устроены ульи, дадут попробовать невероятное количество разных сортов меда. Также они посоревнуются в конкурсе «Народное признание», конкурсе по откачке меда и т.д. Детей на празднике ждут конкурсы и сладкие угощения.
- Взрослым перед покупкой на фестивале предстоит перепробовать десятки сортов меда нового урожая. Вникнуть в оздоровительные свойства перги, воска и пыльцы, настоек из подмора, прополиса и прополисных холстиков. Запастись новинками – бальзамами, медовухой на березовом соке, косметикой на меду и травах, десертами и напитками на основе пчелопродукции, - пишет Алтайтурцентр.
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ИСТОЧНИК KP.RU