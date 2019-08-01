В Барнауле начали выписывать электронные рецепты
С 1 августа 2019 года в Алтайском крае стартовал пилотный проект по внедрению электронного рецепта. Участвуют в нем поликлиника №7 и аптека №132 города Барнаула.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, с сегодняшнего дня в поликлинике начнется выписка электронных рецептов региональным и федеральным льготникам без оформления рецептов на бумажном носителе, а аптека будет отпускать лекарства по электронным рецептам при предъявлении СНИЛСа.
В пресс-службе отметили, что ежегодно в крае выписывается около 2-х миллионов льготных и бесплатных рецептов на бумажном носителе. Выписывание электронных рецептов позволит не только снизить затраты, которые уходят на печать документа, но и сэкономить время врачу, а значит и сократить время приема.
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ИСТОЧНИК KP.RU