В Барнауле начали выписывать электронные рецепты

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-01T07:20:09+03:00

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С 1 августа 2019 года в Алтайском крае стартовал пилотный проект по внедрению электронного рецепта. Участвуют в нем поликлиника №7 и аптека №132 города Барнаула.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, с сегодняшнего дня в поликлинике начнется выписка электронных рецептов региональным и федеральным льготникам без оформления рецептов на бумажном носителе, а аптека будет отпускать лекарства по электронным рецептам при предъявлении СНИЛСа.

В пресс-службе отметили, что ежегодно в крае выписывается около 2-х миллионов льготных и бесплатных рецептов на бумажном носителе. Выписывание электронных рецептов позволит не только снизить затраты, которые уходят на печать документа, но и сэкономить время врачу, а значит и сократить время приема.

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ИСТОЧНИК KP.RU