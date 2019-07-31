Мужчина чуть не задушил наглеца, проскочившего к врачу без очереди

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-31T13:20:07+03:00

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Суровые барнаульские будни: в городской больнице №8 мужчина чуть не поплатился жизнью за то, что прошел в кабинет врача без очереди. Другой ожидавший приема пациент не смог закрыть глаза на наглость 58-летнего барнаульца и применил удушающий захват.

Как пишет канал Unusual Crimes Barnaul в Instagram, конфликт произошел из-за того, что «более возрастной каким-то образом оказался на приёме раньше, чем молодой, хотя занял очередь позже». 34-летний мужчина начал душить оппонента прямо в больнице.

В итоге, приехавшие сотрудники полиции расценили ситуацию, как угрозу убийством (статья 119 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU