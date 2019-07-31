Лесные пожары в Сибири: На Алтае воздух остается загрязненным

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-31T10:29:34+03:00

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В Барнауле и Бийске не прогнозируют кардинального ухудшения степени загрязненности воздуха.

Вместе с тем, по данным пресс-службы Минприроды Алтайского края, утром 31 июля метеоусловия способствовали небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе краевой столицы.

Неблагоприятная роза ветров в течение длительного времени привела к сильному задымлению не только Красноярского края. В случае с природными стихиями, ситуация изменчива и очень зависима от ветра, дождя, влажности и других показателей атмосферы.

Вместе с тем, барнаульцы и бийчане последние несколько дней визуально отмечают, что дыма стало меньше и дышится легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU