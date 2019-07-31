Погода на 1 августа 2019 года в Барнауле: +32 градуса

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-31T09:43:28+03:00

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Столбик термометра поднимется в Барнауле до +30…+32 градусов в четверг, 1 августа 2019 года.

Так, согласно данным синоптиков, осадков днем в краевой столице не ожидается, ветер восточный 5-10 метров в секунду. По региону воздух прогреется до +30…+35 градусов, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер восточный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду.

2 августа погода немного изменится - во второй половине дня в западных районах Алтайского края прогнозируют дождь и грозу. Столбик термометра поднимется до +31…+36 градусов, ветер юго-восточный 3-8, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Алтайском крае с 1 по 5 августа местами в западных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность и аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU