2019-07-31T08:50:11+03:00
Происшествия

Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе

Дарья САВЕНКО
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Дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло поздним вечером 30 июня на автодороге Алейск – Буканское.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, а затем съехал с дороги и перевернулся. За рулем машины находился 19-летний парень. Он был доставлен в больницу с травмами. Вместе с ним «скорая помощь» увезла пассажира 18 лет.

К сожалению, в этой аварии не только пострадали, но и погибли. На месте происшествия скончались двое парней. Одному из них было 18 лет, а другому 21 год.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, автомобиль следовал со стороны села Буканское в сторону города Алейска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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