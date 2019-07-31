В Алтайском крае покончил с собой молодой лейтенант

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-31T08:03:34+03:00

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В ЗАТО Сибирский Алтайского края 29 июля покончил с собой молодой лейтенант. О случившемся сообщает «Толк», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предположительно погибшему было 22 года. Самоубийство он совершил в туалете. При этом парень оставил предсмертную записку. В ней лейтенант просил никого не винить в его смерти. По предварительным данным, парень умер не сразу. Несколько часов он пробыл в коме.

Известно, что погибший находился на службе с начала 2019 года. Туда он отправился сразу после учебы в университете, с военной кафедры.

К слову, редакция «Толка» связалась с воинской частью ЗАТО Сибирский. По телефону дежурный по соединению сообщил, что не располагает какой-либо информацией о случившемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU