На двух перекрестках Барнаула временно отключили светофоры

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-31T08:34:33+03:00

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В Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках из-за плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации города.

Так 31 июля барнаульская сетевая компания с 9 до 16 часов отключила светофоры на пересечениях улицы Попова с улицей Взлетной и с улицей Балтийской. Это связано с плановыми ремонтными работами.

К слову, пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать требования знаков дорожного движения.

Напомним, сейчас также заканчиваются ремонтные работы на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров. Проехать по проспекту без препятствий можно будет уже 3 августа.

К слову, бийчане пожаловались на медленные работы на бульваре Вали Максимовой. Там через три месяца должна появиться новая территория для отдыха. Горожане обеспокоены, что подрядчик не уложится в эти сроки. Но представители администрации города заверили, что никаких проволочек в работе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU