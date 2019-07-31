2019-07-31T04:37:07+03:00
Общество

Бийчане недовольны медленными работами на бульваре Вали Максимовой

САПОЖКОВА Александра
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Работы на бульваре Вали МаксимовойРаботы на бульваре Вали МаксимовойФото: газеты «Бийский рабочий»
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На бульваре Вали Максимовой в Бийске через три месяца должна появиться новая территория для отдыха.

Как сообщает "Бийский рабочий", там появится комплекс из двух фонтанов, рядом - клумба в форме звезды, памятная доска с биографией Вали Максимовой, которая героически погибла в войну. Дорожки и зоны парка будут состоять из цветной брусчатки, велодорожки заасфальтируют. Также в парке создадут площадки для выполнения норм ГТО, для людей с ограниченными возможностями, для детей, для выгула собак.

Работы должны быть выполнены через три месяца. Но горожане и представители ОНФ высказали опасения, что подрядчики не успеют к назначенному сроку:

- Каждое утро и вечер проезжаю мимо на работу. Если в прошлом году на Петровском бульваре строителей было видно все время, то здесь кроме выкорчеванных плит нет практически никакого движения. И даже ничего не вывезено. И вы хотите успеть до конца октября? – написала жительница Бийска в соцсетях.

Однако представители администрации города заверили, что никаких проволочек в работе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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