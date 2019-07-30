2019-07-30T10:19:17+03:00
Происшествия

Мужчина порезал возлюбленного бывшей сожительницы

Анна СЕМИНА
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У задержанного при себе был кухонный ножУ задержанного при себе был кухонный ножФото: Анна СЕМИНА
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В Горно-Алтайске задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на возлюбленного бывшей сожительницы.

Следствие установило, что ночью 26 июля мужчина встретил на улице Совхозной свою бывшую сожительницу. Она прогуливалась с отцом своего малолетнего ребенка.

- Молодой человек, приревновав девушку, выхватил кухонный нож, который по стечению обстоятельств был при нем и ударил соперника в живот, чем нанес ему проникающее колото-резанное ранение брюшной полости, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

В результате потерпевшего госпитализировали. Его обидчика задержали. Установлено, что ранее он уже был судим за совершение преступлений против личности. По факту данного нападения также возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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