2019-07-30T13:29:25+03:00
Политика

В Алтайском крае избрали главу Усть-Калманского района

Юлия ЕВГРАФОВА
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46-летнего Виктора Наумова избрали главой Усть-Калманского района. Это решение приняли на сессии районного Совета депутатов, которая состоялась 30 июля, сообщают в пресс-службе Алтайского края.

Стоит добавить, что на новой должности свои полномочия Наумов будет осуществлять ближайшие пять лет. Ранее он возглавлял Чарышский районный Совет народных депутатов. На эту должность его избрали в октябре 2017 года.

Также Виктор Наумов занимал должность председателя Совета Чарышского районного потребительского союза. А с 2012 по 2017 годы являлся главой Чарышского района.

К слову, стало известно, что из «Единой России» ушел депутат АКЗС Андрей Волков. Он отметил, что курс «партии власти» уже давно не соответствует тем идеалам, которые были в самом начале его нахождения в «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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