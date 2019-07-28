Бутылки, шприцы: барнаулец обнаружил свалку в березовой роще

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-28T08:46:46+03:00

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Житель Барнаула Руслан Муравьев во время прогулки по берёзовой роще на Солнечной поляне наткнулся на безобразную кучу мусора.

- Я просто ужаснулся от увиденного! - пишет молодой человек в паблике "Барнаул 22". - Бутылки, шприцы, строительный мусор и другой хлам от жизнедеятельности человека. Далее мне попалось место для отдыха - кто-то поставив лавочку и стол. Но и там г... видимо-невидимо!

Но больше всего Руслана возмутил человек который, не стесняясь, выбрасывал мусор прямо у него на глазах.

- На мои замечания и вопросы он не реагировал, сделав вид, что не слышит меня! - поражается барнаулец.

Он вспоминает, что 10 лет назад там было гораздо чище и приятней. А сейчас в этом месте просто невозможно находиться.

- Разве трудно за собой убрать, вы же сами там отдыхаете? - недоумевает горожанин. - Что за свинство-то? Куда-то, может, обратиться стоит? И это проблема не только этой рощи, но и нашего ленточного бора, да и вообще всех мест, где побывал "человек".

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ИСТОЧНИК KP.RU