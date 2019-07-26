50 оттенков Пивоварки: барнаульская река вновь страдает от отходов

Барнаульская река меняет цвет чуть ли не каждый год, она уже окрашивалась и в белый, и в зеленый, теперь пришла пора потемнеть. На этот раз мазутоподобная субстанция попала в реку в Железнодорожном районе города недалеко от моста через пр-кт Строителей.

Река, живи

Экологическое состояние городских водоемов давно оставляет желать лучшего, рыбам уже впору объявлять бойкот ядовитой Пивоварке. 22 июля барнаульцы опубликовали видео, на котором длинный грязный шлейф тянется из-под забора с частной территории до реки. Жидкость переливается оттенками от черного до светло-коричневого. Судя по всему, это отходы промышленного производства.

Местные жители запечатлели процесс на камеру и следили за тем, что будет происходить после публикации видеозаписи. Спустя полчаса на место приехали неизвестные, которые засыпали протечку под забором песком.

Барнаульцы, которые живут неподалеку, рассказывают, что два-три раза в год после сильных дождей они замечали мазут и ранее. Иногда он стекал в реку, иногда неравнодушные преграждали ему путь и засыпали песком или землей.

Ручей мазута в Пивоварку.

Кто виноват и что делать

Чтобы выяснить, откуда мазут попадает в Пивоварку, корреспондент «Комсомольской правды» обратился в управление Росприроднадзора по Алтайскому краю.

- Пока к нам не поступало официальных обращений, только звонки, о происшествии узнали через СМИ. Сразу отреагировали, выехали на место происшествия и провели отбор проб для анализа. Сейчас проводится административное расследование. По результатам виновные будут привлечены к административной ответственности за нанесенный вред водоему. Об уголовной ответственности говорить пока рано. Также пока нет данных о том, какое именно предприятие причастно к загрязнению, - рассказал замначальника отдела государственного земельного надзора, надзора за особо охраняемой природной территорией и в сфере охоты Росприроднадзора Александр Савиных.

Ведомство совместно с алтайской прокуратурой проведет проверку. Правоохранители на момент публикации не выдвигают версии о том, кто может стоять за загрязнением окружающей среды.

- Прокуратурой Алтайского края проводится проверка по факту загрязнения Пивоварки, в течение месяца станет известно, какой именно завод причастен к выбросу мазута, – сообщила помощник прокурора Алтайского края по связям со СМИ Мария Антошкина.

Первая версия

Ближайший завод к месту загрязнения – кирпично-асфальтный, его и подозревают в протечке нечистот. Но в предприятии отрицают свою причастность к происшествию. Журналисты из «ТОЛКа» побывали на месте протечки и нашли странные старые баки, из которых, скорее всего, и вытек мазут. Они находятся неподалеку от завода, но принадлежат ли они ему, пока не удалось определить.

Баки, из которых мог протечь мазут. Фото: кадр из сюжета «ТОЛКа»

Фото: скриншот Google-карты

Метаморфозы, почти как у Овидия, происходят с Пивоваркой на протяжении нескольких последних лет. В молочный цвет она окрашивалась в 2015 году. Примерно такие же оттенки примерила и осенью 2016 года. В следующем году реку можно было воистину посчитать хамелеоном, ведь она позеленела. Станет ли загрязнение в 2019 году последним, остается загадкой.

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- Это уже не остров, это новая река на карте Алтайского края. Пора менять название Пивоварка на "Бутылочная" и в туркластер включать, туристам как достояние показывать, - написала в сообществе «Барнаул 22» Александра Малолеткова (подробнее)