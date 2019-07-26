В Алтайском крае под открытым небом выступят звезды 90-х

СЕГОДНЯ 04:32 2019-07-26T04:33:08+03:00

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В алтайской игорной зоне "Сибирская монета" пройдет дискотека в стиле 90-х годов прошлого века. В казино «Altai Palace» приедут звезды отечественной и зарубежной эстрады.

Как сообщает Алтайтурцентр, выступления поп-исполнителей запланированы на ближайшую субботу, 27 июля. На сцену выйдут Лена Катина (экс-солистка группы «Тату») и Алексей Потехин (бывший участник группы "Руки Вверх!". Вместе с Сергеем Богдановым он представит программу «Поднимаем руки вверх!».

А 3 августа на летней концертной площадке казино с крытой террасой выступит украинская певица Maruv. Она уже была в этом году на Алтае - выступала в городе-курорте Яровое. Все, кто не сумел тогда попасть на ее концерт, смогут попытаться еще раз.

Игорная зона "Сибирская монета" находится вблизи села Нижнекаянча Алтайского района. Развлекательный комплекс расположен в долине горной речки Каим. Он объединяет казино, 4-звездочный отель с круглосуточным рестораном и пабом, концертным залом, профессиональным караоке-холлом, бильярдным клубом, SPA-салоном, тренажерным залом, большой открытой зоной для активного отдыха и летней концертной площадкой с крытой террасой.

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ИСТОЧНИК KP.RU