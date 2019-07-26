Соцсети: на Алтайском шинном комбинате объявили 4-дневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-26T16:49:04+03:00

Сотрудникам выдали приказ об изменении рабочего времени с 19 июля 2019 года.

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Анонимный источник в паблике "Черное.Белое.Барнаул" заявил, что одно из крупнейших предприятий Алтайского края - шинный комбинат- выдала приказ сотрудникам об изменении рабочего времени с 19 июля 2019 года.

"В общем у нас теперь 4-дневная рабочая неделя. Выходные по количеству пятниц в месяце брать обязательно! В июле два, в августе пять дней. Само собой зарплата будет за минусом этих дней. Это почти 25% от зарплаты!!! Так и живем", - заявил источник.

Скриншот экрана компьютера с приказом. Фото: vk.com/chb_brn

К посту приложено фото приказа, открытого на экране компьютера. Официальный сообщений от предприятия на этот счет пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU