2019-07-26T16:49:04+03:00
Общество

Соцсети: на Алтайском шинном комбинате объявили 4-дневную рабочую неделю

Сотрудникам выдали приказ об изменении рабочего времени с 19 июля 2019 года.
Анастасия Корягина
Поделиться:
Скриншот экрана компьютера с приказом. Фото: vk.com/chb_brnСкриншот экрана компьютера с приказом. Фото: vk.com/chb_brn
Изменить размер текста:

Анонимный источник в паблике "Черное.Белое.Барнаул" заявил, что одно из крупнейших предприятий Алтайского края - шинный комбинат- выдала приказ сотрудникам об изменении рабочего времени с 19 июля 2019 года.

"В общем у нас теперь 4-дневная рабочая неделя. Выходные по количеству пятниц в месяце брать обязательно! В июле два, в августе пять дней. Само собой зарплата будет за минусом этих дней. Это почти 25% от зарплаты!!! Так и живем", - заявил источник.

Скриншот экрана компьютера с приказом. Фото: vk.com/chb_brn

Скриншот экрана компьютера с приказом. Фото: vk.com/chb_brn

К посту приложено фото приказа, открытого на экране компьютера. Официальный сообщений от предприятия на этот счет пока не поступало.

Читайте также:

Часть работников комбината "Индустриальный" отказались от пособий по сокращению (подробнее)

Почти 300 сотрудников завода смогли получить зарплату после вмешательства прокуратуры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайского инженера посадили за взятки на сумму более миллиона рублей
Барнаульские справедливороссы включились в борьбу за ветхий детский сад
Барнаульского чиновника обвинили в растрате денег с помощью фиктивных документов
Представитель Путина заинтересовался ситуацией с загрязнением Пивоварки
Барнаульцы жалуются на громкий бар, который мешает им спать
МЧС: дымка над Алтайским краем может рассеяться через 3-4 дня
Алтай-Кокс благоустраивает территорию
В Барнауле долевки, продающиеся по эскроу, выросли в цене на 14%
В Барнауле продают квартиру с окнами на потолке
На алтайском театре кукол "Сказка" появятся часы за полмиллиона рублей
Полицейские задержали девушку из Барнаула за кражу 17 флаконов духов
Алтайские синоптики продлили режим "черного неба"
Часть работников комбината "Индустриальный" отказались от пособий по сокращению