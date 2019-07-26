МЧС: дымка над Алтайским краем может рассеяться через 3-4 дня
Начальник УГОЧС и ПБ в Алтайском крае Александр Колобов сообщил, что часть пожара в Красноярском крае затушена. Однако леса продолжают гореть в Эвенкийском районе и в Иркутской области.
По прогнозам Гидрометцентра России, такая обстановка продлится еще 3-4 дня, после чего направление ветра изменится - то есть дымка в Алтайском крае начнет рассеиваться. При этом все отобранные пробы воздуха в Алтайском крае соответствуют установленным нормативам. В Барнауле установили пять дополнительных точек контроля, сообщает краевое управление по печати.
Обострения болезней нет
Алтайские специалисты не фиксируют обострения болезней в связи с нависшей над краем дымкой. В токсикологическое отделение клинической больницы №11 обращений в отделение с признаками отравления не было.
«Концентрация в воздухе дыма не настолько велика, чтобы могла вызвать токсические отравления», - сообщил заведующий отделения Герман Балаганский.
«В пульмонологическом отделении краевой клинической больницы пациенты не почувствовали никакого ухудшения», - рассказала и.о. заведующего пульмонологическим отделением ККБ Дина Петрова.
У государства нет средств на тушение лесов
«Общественники борются за то, чтобы леса не использовались. Но у государства не хватает ни сил, ни средств заниматься охраной леса, в том числе противопожарной. Это означает, что основные силы должны быть сконцентрированы у арендаторов леса, так как нужны средства на противопожарное обустройство лесов. Я говорю сейчас о настоящих мерах, а не о нормативах, которые являются недостаточными», - заявил директор по лесному хозяйству ЛКХ «Алтайлес» Валерий Савин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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