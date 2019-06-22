Ольга Бузова, MARUV и Тима Белорусских приедут летом на Алтай

Лето в Алтайском крае такое короткое, что грустно проводить выходные дни, лежа на диване. Поэтому дерзайте – езжайте в Горный Алтай или на лечебное озеро Яровое. В этом году, как и в прошлом, туда приедут звезды отечественной сцены. А если они недалеко от нас – почему бы их не увидеть вживую?

Исполнитель: группа «Белый орёл» со своими легендарными песнями «Как упоительны в России вечера», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Отпускаю».

Дата: 22 июня

Стоимость: 800 рублей

Место: Причал 42

Исполнитель: представитель русского рэпа, отец лейблов ZM Nation и «ЦАО Records» Алексей Долматов или просто GUF.

Дата: 22 июня

Стоимость: 900 рублей

Место: Причал 22

Исполнитель: легендарная отечественная рок-группа «Чиж и Со»с юбилейным туром «25 лет».

Дата: 6 июля

Стоимость: 1300 рублей

Место: Причал 42

Исполнитель: Ольга Бузова со своими зажигательными песнями «Мало половин», «Принимай меня», «Привыкаю» и многих других.

Дата: 13 июля

Стоимость: 1200 рублей

Место: Причал 22

Исполнитель: известная рэп-группа «HammAli & Navai» с хитами «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Девочка-война» и другие.

Дата: 13 июля

Стоимость: 1200 рублей

Место: Altai Palace

Исполнительница: украинская певица MARUV, отказавшая представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», и получившая признание за свой вокал.

Дата: 20 июля

Стоимость: 1200 рублей

Место: Причал 22

Исполнитель: экс-T.A.T.U Lena Katina, Алексей Потехин и Сергей Богданов – взрыв из счастливых 90-х годов.

Дата: 27 июля

Стоимость: 1200 рублей

Место: Altai Palace

Исполнитель: 20-летний автор хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудки» Тима Белорусских.

Дата: 10 августа

Стоимость: 1300 рублей

Место: Причал 22

Исполнитель: единственный артист, четыре сольных сингла которого подряд входили в топ-10 всех стриминговых порталов России Леша Свик.

Дата: 17 августа

Стоимость: 1000 рублей

Место: Причал 22