Ольга Бузова, MARUV и Тима Белорусских приедут летом на Алтай
Лето в Алтайском крае такое короткое, что грустно проводить выходные дни, лежа на диване. Поэтому дерзайте – езжайте в Горный Алтай или на лечебное озеро Яровое. В этом году, как и в прошлом, туда приедут звезды отечественной сцены. А если они недалеко от нас – почему бы их не увидеть вживую?
Исполнитель: группа «Белый орёл» со своими легендарными песнями «Как упоительны в России вечера», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Отпускаю».
Дата: 22 июня
Стоимость: 800 рублей
Место: Причал 42
Исполнитель: представитель русского рэпа, отец лейблов ZM Nation и «ЦАО Records» Алексей Долматов или просто GUF.
Дата: 22 июня
Стоимость: 900 рублей
Место: Причал 22
Исполнитель: легендарная отечественная рок-группа «Чиж и Со»с юбилейным туром «25 лет».
Дата: 6 июля
Стоимость: 1300 рублей
Место: Причал 42
Исполнитель: Ольга Бузова со своими зажигательными песнями «Мало половин», «Принимай меня», «Привыкаю» и многих других.
Дата: 13 июля
Стоимость: 1200 рублей
Место: Причал 22
Исполнитель: известная рэп-группа «HammAli & Navai» с хитами «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Девочка-война» и другие.
Дата: 13 июля
Стоимость: 1200 рублей
Место: Altai Palace
Исполнительница: украинская певица MARUV, отказавшая представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», и получившая признание за свой вокал.
Дата: 20 июля
Стоимость: 1200 рублей
Место: Причал 22
Исполнитель: экс-T.A.T.U Lena Katina, Алексей Потехин и Сергей Богданов – взрыв из счастливых 90-х годов.
Дата: 27 июля
Стоимость: 1200 рублей
Место: Altai Palace
Исполнитель: 20-летний автор хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудки» Тима Белорусских.
Дата: 10 августа
Стоимость: 1300 рублей
Место: Причал 22
Исполнитель: единственный артист, четыре сольных сингла которого подряд входили в топ-10 всех стриминговых порталов России Леша Свик.
Дата: 17 августа
Стоимость: 1000 рублей
Место: Причал 22
ИСТОЧНИК KP.RU