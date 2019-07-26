Алтайские спасатели нашли тело девочки, упавшей с баржи в Обь

СЕГОДНЯ 04:05 2019-07-26T04:05:39+03:00

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В Оби нашли тело девочки, упавшей в реку с баржи. Инцидент произошел 11 июля в бийском селе Фоминское. Дети без сопровождения взрослых пришли к реке и бросали в реку камешки, стоя на барже. 7-летняя девочка подошла к краю заброшенной металлической конструкции, подскользнулась и упала в реку. Ребенка унесло течением.

Поисково-спасательная операция продолжалась две недели, 23 июля тело нашли, пишет "Бийский рабочий".

23 июля произошел очередной трагический случай в Шипуновском районе на озере Круглом. Там утонул 9-летний мальчик, который купался в компании двоих несовершеннолетних детей. Пришедшие на помощь взрослые достали из воды ребенка без признаков жизни. Он стал 11-м утонувшим ребенком за сезон.

Спасатели напоминают взрослым, что во время пребывания на воде необходимо контролировать местонахождение ребенка, обеспечивать его спасательными средствами, проводить профилактические беседы об опасности нахождения у воды, и о том, как вести себя на воде.

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Они купались дальше остальных, и начали тонуть. Сельчане говорят, что там, где они купались - опасное место (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU