2019-07-12T22:32:02+03:00
Общество

На Алтае 70-летняя бабушка спасла двух детей, а сама утонула

Ее тело нашли в реке лишь через два дня
БОРЗОВ Денис
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Спасенным детям оказали помощь медикиСпасенным детям оказали помощь медикиФото: Олег УКЛАДОВ
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ЧП произошло 9 июля в селе Безрукавка, неподалеку от Рубцовска. Спасая детей, в реке утонула 70-летняя бабушка.

Вместе с внуком женщина и ее супруг пошли отдыхать к речке. С ними увязался и соседский мальчишка. Дети купались в речке, баловаться, как вдруг начали тонуть. Увидев это, 70-летняя бабушка поспешила к ним на помощь. Сама она потом уже не смогла выплыть на берег. Супруг тоже не смог ей помочь, так как является инвалидом.

- У него в шее дырка, поэтому в воду ему нельзя, - рассказывают местные.

- Ничто не предвещало беды, дети купались, но потом я услышал крики. Оказалось, что дети начали тонуть. Они купались дальше остальных, бабушка сразу побежала спасать детей, а сама не выплыла. Это опасное место, там уже не раз тонули дети, нужно как-то разровнять там дно реки, - поделился местный житель Андрей Поломошнов.

Как сообщили подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск», очевидцы сразу же вызвали полицию и МЧС. Тело бабушки унесло по течению, его поиски начались в тот же день. Сотрудники МЧС смогли его отыскать лишь спустя два дня около моста в соседнем селе Захарово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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