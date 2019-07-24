2019-07-24T13:34:13+03:00
Общество

Барнаульцам не понравилась новая плитка на Ленина

Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульцы поделились впечатлениями об обновленной аллее на проспекте Ленина. Свои комментарии они оставили в группе «Барнаул 22».

Так жители краевой столицы пока различий не ощутили.

- Прогулялся по остаткам асфальта на аллее и по новой плитке на Ленина, разницы не ощутил: и то, и то ровно, а вот переходы расковыряли до неприличия и пожилым людям и всем маломобильным пересечь проспект очень затруднительно. Но это пока, - написали барнаульцы.

К слову, большинству жителей краевой столицы плитка на аллее пришлась не по душе.

- Деньги на ветер, как бы круто ее не положили после зимы, она пойдет волнами, если уже сейчас невозможно кататься на роликах и самокатах, на следующий год уже будет на велике не комильфо, - написал Даниил.

Напомним, ранее эксперты отметили, что плитка более экологична и лучше вписывается в ансамбль города. Поэтому и было принято решение о замене старого асфальта на аллее проспекта Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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