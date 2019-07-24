Предприятию «Модест» нашли нового директора

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-24T11:41:36+03:00

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На место директора предприятия «Модест» назначили Дмитрия Ширнина. Эту информацию «Банкфакс» подтвердили в управлении имущественных отношений Алтайского края.

Новый директор «Модеста» будет возглавлять предприятие в статусе исполняющего обязанности. Ранее должность гендиректора занимала Антонида Устинова. Она является обвиняемой по уголовному делу о получении крупной взятки.

Про Дмитрия Ширнина известно, что он работает управляющим пище-производственного предприятия «Сибирское подворье». Оно занимается выпуском плавленых сыров.

К слову, когда именно Ширнин займет новую должность - не сообщается. Пока на сайте «Модеста» директором до сих пор значится Антонида Устинова.

Напомним, следствие установило, что с октября 2014 по июнь 2018 года Антонида Устинова получила взятку от руководителя одного из предприятий региона. За эти деньги гендиректор выбрала именно эту фирму в качестве поставщика различных товаров. В общей сложности за эти годы Устинова получила на подконтрольный ей банковский счет больше 7 млн рублей. Женщина уже признала свою вину. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU