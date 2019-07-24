2019-07-24T10:57:35+03:00
Общество

Крупную партию лошадей задержали в Алтайском крае

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Кулундинском районе Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай вместе с Федеральной службой задержали крупную партию лошадей, сообщают в пресс-службе ведомства.

Перевозчик предоставил ветеринарное свидетельство на 37 голов, а в прицепе оказалось 34 лошади. К тому же, документы должны быть в электронной форме, но в информационной системе «Меркурий» они не оформлялись.

В ведомстве отметили, что помимо всего перечисленного лицо, которое выдало документ, в ветслужбе не работает. Всю информацию передали в МО МВД России по Кулундинскому району.

К слову, сейчас лошади находятся в изолированном содержании под контролем ветеринарной службы Алтайского края. После проверки рассмотрят вопрос о возврате животных владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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