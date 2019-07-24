В накрытом дымкой Барнауле специалисты не обнаружили повышенного уровня загрязнения

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-24T07:48:21+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения загрязняющих веществ в воздухе Барнаула, который накрыло дымкой, сообщает «Политсиб.ру».

В ведомстве сообщили, что из-за дымки от лесных пожаров, которая окутала Барнаул в последние несколько дней, барнаульцы стали часто писать обращения. Жители краевой столицы переживают, что дым может быть небезопасен для них.

Так в Роспотребнадзоре заверили, что специалисты ежедневно следят за показателями атмосферного воздуха на наличие в нем предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Также были сделаны пробы в пяти районах Барнаула – на улицах Маяковского и Чехова, Солнечной поляне, Взлетной и Молодежной.

В итоге превышения загрязняющих веществ в воздухе краевой столицы не обнаружили. Сейчас мониторинг продолжается. Ситуация находится на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU