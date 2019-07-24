Жители Барнаула опасаются падающей штукатурки и элементов фасада

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-24T10:15:22+03:00

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Барнаульцы опасаются обваливающейся штукатурки и элементов фасада с аварийных домов в районе Потока. 24 июля местная жительница обратила внимание на опасный участок отрезка улицы Э.Алексеевой ,от ул. Смирнова до ул. Тимуровской.

Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Изнанка Барнаула». Барнаульцы призывают городских чиновников огородить опасные дома. В частности, дом по адресу Э. Алексеевой, 25, который рассыпается на глазах.

К слову, местные жители уже давно в курсе этой проблемы и стараются обходить дом стороной по остаткам газона. В соцсетях же шутят о том, что рядом с подобными домами противопоказано проходить без рыцарских доспехов или, как минимум, строительной каски.

Фото: Елизавета Генералова

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ИСТОЧНИК KP.RU