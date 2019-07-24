Разрушающийся детский сад в Барнауле проверит прокуратура

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-24T08:54:30+03:00

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Барнаульский детский сад №249 «Теремок» проверят ГУ МЧС по Алтайскому краю, Роспотребнадзор и прокуратура. Дело в том, что зданию нужен срочный ремонт. Этой проблемой в соцсетях поделилась жительница краевой столицы, сообщает «АиФ-Алтай».

Известно, что недавно здание якобы закрывали на ремонт, но судя по снимкам, детский сад до сих пор в плохом состоянии. Крошится фасад здания, частично разрушен асфальт во дворе, а дыры лишь прикрыты строительными материалами.

Также есть проблемы и внутри помещения. Из-за сырости стены и потолки садика облупились, видны желтые пятна от влаги. Как рассказала жительница Барнаула Наталья ИА «Банкфакс», в помещении к тому же старые кабинки для детских вещей. Дети вынуждены спать на старых металлических кроватях с пружинами и на раскладушках.

Также женщина добавила, что обращалась в разные инстанции, но все осталось как есть. В комитете по образованию Барнаула стоимость работ оценили в 2,8 млн рублей. Вопрос такого финансирования рассмотрят при планировании расходов на 2020-2021 годы.

К слову, после огласки проблемы в СМИ прокуратура организовала межведомственную проверку. В дальнейшем специалисты оценят состояние детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU