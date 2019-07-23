2019-07-23T16:11:34+03:00
Общество

Барнаульская "Кинза и Мята" разберется со старой свалкой на берегу Оби

САПОЖКОВА Александра
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В начале июля во многих пабликах Барнаула и в СМИ обсуждалась обнаруженная свалка строительного мусора на берегу Оби. Напомним, о неприятной находке сообщила жительница города Мария: "Свалка строительного мусора в русле Оби от всем известной сети ресторанов". Обвинения основывались на том, что в куче были найдены меню с логотипом сети ресторанов “Кинза и Мята”.

- Но хотелось бы заметить, что меню с таким дизайном не используются сетью уже очень давно, и когда-то они были в работе на одной из уже закрывшихся точек, - комментирует происходящее собственник сети ресторанов “Кинза и Мята” Валентин Скачков. - История возникновения данной свалки банальна и грустна: была закрыта одна из площадок ресторана, все соответствующие обязательства по утилизации мусора были возложены на подрядчика (что доказывается подписанными договорами), далее на месте бывшего ресторана собственником помещения (ТРК “Сити-Центр”) начали производится строительные работы.

Почему и каким образом весь этот строительный мусор вперемешку с меню и другими предметами, оставшимися от закрытого ресторана, оказался на берегу Оби, вопрос до сих пор открытый.

- Ситуация с вывозом мусора в нашем городе, конечно, оставляет желать лучшего. Еще хуже, когда недобросовестность подрядчиков, с которыми заключается договор на вывоз бытового или строительного мусора, приводит вот к таким ситуациям, которые иным словом, чем “подстава”, и не назовешь, - добавляет Валентин Скачков.

Администрация сети ресторанов “Кинза и Мята” пообещала провести собственное расследование, найти виновника и передать информацию в соответствующие органы по надзору, а также всячески поспособствовать правильной утилизации свалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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