2019-07-20T10:32:33+03:00
Общество

«Ну что за люди»: жители Алтая обнаружили горы мусора в реках

Фото загрязненных водоемов очевидцы выложили в соцсети
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: мусор в русле Оби. Скриншот из группы «Черное и белое Барнаул»Фото: мусор в русле Оби. Скриншот из группы «Черное и белое Барнаул»
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Жители Алтайского края пожаловались на мусор, которым люди загрязнили водоемы. Фотографии увиденных свалок они поделились в соцсетях.

Так на днях в сообществе «Подслушано с. Смоленское» местный житель пожаловался на загрязнение реки Поперечной в районе Витязи (село Смоленское).

- Я понимаю мусорная реформа. Но каким же словом мы назовём этих людей, которые вот так поступают, - возмутился Алексей Тимонов.

Фото: мусор в реке Поперечной. Скриншот из группы «Подслушано с. Смоленское»

Фото: мусор в реке Поперечной. Скриншот из группы «Подслушано с. Смоленское»

Он также выложил фотографии, на которых отчетливо видно несколько полиэтиленовых мешков с мусором. На эту жалобу в комментариях оперативно ответил пресс секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:

- Добрый день Алексей. Спасибо за сигнал. Специалист Минприроды свяжется с органами местного самоуправления для дальнейшей ликвидации данной свалки, - написала Эльвира Успек.

Жители Алтайского края не смогли пройти мимо и также оставили свои комментарии. Правда в выражениях они не стеснялись.

- Отстойное быдло! - подметила Катерина.

- Свиньи, что тут скажешь, - добавил Виктор.

К слову, подобный случай загрязнения водоема не первый за месяц. В соцсетях группы «Черное и белое Барнаул» вечером 10 июля жительница Алтайского края Мария написала о неприятной находке в Оби.

- Свалка строительного мусор в русле Оби от всем известной сети ресторанов, - написала Мария.

Фото: мусор в русле Оби. Скриншот из группы «Черное и белое Барнаул»

Фото: мусор в русле Оби. Скриншот из группы «Черное и белое Барнаул»

Гора мусора, которую сфотографировала и выложила девушка ужасает своими размерами. Пока неизвестно очистили эту местность от мусора или нет.

Напомним, «мусорная» реформа в Алтайском крае уже успела наделать множество шума. Новая система обращения с ТКО начала работать в Алтайском крае с 15 ноября 2018 года. Первопроходцами стали Бийск и Белокуриха. А с 1 января 2019 года к реформе подключился еще и Барнаул. Сейчас Алтайский край разделен на семь зон, где работают регоператоры. Тариф варьируется от 35 до 111 рублей за человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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