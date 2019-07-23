Глава региона утвердил начальника департамента внутренней политики

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-23T10:43:47+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на должность начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики утвердил Юрия Проскурина. Он вступит в должность с 30 июля, сообщают в пресс-службе администрации Алтайского края.

Известно, что с 2004 по 2006 год Проскурин был заместителем директора «Сибирь контракт». С 2007 по 2010 год - генеральным директором компании «Магистр Инвест». Потом до апреля 2017 года он занимал должность заместителя главы администрации Павловского района по экономике, затем был заместителем главы администрации района по работе с органами местного самоуправления, государственными органами и общественными объединениями.

К слову, Сергей Дугин 22 июля утвердил кандидата на пост заместителя по городскому хозяйству. На эту должность был назначен 32-летний Андрей Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU