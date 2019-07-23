Глава Барнаула утвердил нового заместителя

СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-23T04:36:16+03:00

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Глава города Барнаула Сергей Дугин утвердил кандидата на пост своего заместителя.

Речь идет о заместителе по городскому хозяйству. Согласно распоряжению Сергея Дугина от понедельника, 22 июля, на должность назначен 32-летний Андрей Федоров. Ранее, в 2009 году, он окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В это же году начал и свою трудовую деятельность. Сначала работал экономистом на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе.

После этого в ноябре2009 года перешел в управление коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района города Барнаула. Как сообщают в пресс-центре администрации города, там он замещал три должности: ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника.

Последнее место работы – должность первого зама главы района.

ИСТОЧНИК KP.RU