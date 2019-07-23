В поселке Пригородный построили дорогу
В барнаульском поселке Пригородный завершается строительство проезжей части на улице 50 лет Алтая.
Как сообщают в пресс-службе администрации города Барнаула, подрядчиком выступает ООО «Патай». Рабочие заасфальтировали более тысячи квадратных метров дороги. Эти работы проводятся в рамках муниципальной программы «Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки».
Но на этом работы не завершатся. В текущем строительном сезоне дорожники еще должны привести в нормативное состояние проезжую часть по улице Мамонтова.
- Также продолжается ремонт дороги по улицы Ковыльной в микрорайоне Октябрьский, - добавляют в пресс-центре.
Помимо этого во Власихе, Пригородном, Лесном и Новомихайловке провели грейдирование дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU