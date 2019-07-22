В центре Барнаула временно перекрыли движение

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-22T13:54:07+03:00

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В Барнауле временно перекрыли движение на нескольких участках дорог для всех видов транспорта из-за ремонта коллектора по улице Чкалова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 21 июля по 4 августа перекрыли движение по нечетной стороне проспекта Ленина - от улицы Димитрова до Чкалова, а также по четной стороне проезжей части - от улицы Партизанской до Чкалова. Движение для всех видов транспорта закрыли и по участку улицы Чкалова от здания № 62а до дома № 64.

К слову, на это время автобусы будут ходить в объезд по проспектам Комсомольскому и Социалистическому, а троллейбусы до площади Победы.

- Барнаульский водоканал приносит извинения за временные неудобства и просит автовладельцев быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и сигналы регулировщика, выбирать заранее пути объезда, - сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU