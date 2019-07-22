Проект застройки жилого комплекса в барнаульском Лесном пруду приостановили

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-22T11:50:23+03:00

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В Барнауле на время приостановили проекты по застройке Лесного пруда. Аукцион на создание искусственного земельного участка был аннулирован Министерством природных ресурсов.

В конце июня и первых числах июля на сайте госзакупок сообщили о проведении двух аукционов. Первый описывал засыпку двух гектаров так называемого ковша для строительства трёх многоэтажек.

Второй проект более куда масштабнее, он предполагал строительство 29 многоэтажных домов, детсада и школы и спортивного учреждения на месте Лесного пруда.

Участок Лесного пруда в районе Булыгино должна была застроить компания «МДС-Алтай». Но проект не получилось согласовать с городской администрацией. Эти земли не предназначались для застройки по новому проекту генплана, который и сам еще не утвержден. Поэтому стройка в ближайшее время не начнется, а аукцион аннулирован Министерством природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU