Проект застройки жилого комплекса в барнаульском Лесном пруду приостановили
В Барнауле на время приостановили проекты по застройке Лесного пруда. Аукцион на создание искусственного земельного участка был аннулирован Министерством природных ресурсов.
В конце июня и первых числах июля на сайте госзакупок сообщили о проведении двух аукционов. Первый описывал засыпку двух гектаров так называемого ковша для строительства трёх многоэтажек.
Второй проект более куда масштабнее, он предполагал строительство 29 многоэтажных домов, детсада и школы и спортивного учреждения на месте Лесного пруда.
Участок Лесного пруда в районе Булыгино должна была застроить компания «МДС-Алтай». Но проект не получилось согласовать с городской администрацией. Эти земли не предназначались для застройки по новому проекту генплана, который и сам еще не утвержден. Поэтому стройка в ближайшее время не начнется, а аукцион аннулирован Министерством природных ресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU