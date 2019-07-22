Очевидцы: барнаулец погиб в пожаре, отказавшись покидать дом

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-22T04:44:21+03:00

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В ночь с 20 на 21 июля в барнаульском миткрорайоне Восточный произошел крупный пожар: открытым огнем горел частный дом на улице Лесокирзаводская. Погиб мужчина.

Как сообщили «Алтайской правде» в ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь возгорания составила 100 кв. м. По предварительным данным, хозяева неосторожно обращались с огнем, что и стало причиной пожара.

Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент-Барнаул», пожар произошел около двух часов ночи. На месте происшествия работали три пожарных расчета, затем приехали полиция и реанимация. Со слов свидетелей происшествия, до приезда пожарных из дома спасли человека, еще одного спасти не удалось – он отказался покидать помещение.

По данным краевого ГУ МЧС, за прошедшие выходные спасателям удалось потушить 41 пожар, из которых 16 были техногенными - причиной возгорания стала деятельность человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU