В Барнауле пройдут масштабные орловские бега

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-20T15:28:03+03:00

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На Барнаульском ипподроме 21 июля состоится большой праздник орловского коннозаводства, сообщают в пресс-службе Алтайского края.

В воскресенье гости мероприятия увидят лучших в Сибири орловских рысаков, которые будут бороться за престижные награды: Приз Барса (орловское «Дерби»), Приз Ковбоя и Приз Пиона.

- Победа в юбилейный год является большой честью и признанием, которая надолго останется в памяти владельца лошади и наездника, — говорят организаторы.

Помимо заездов зрителей также ждет развлекательная программа. Для них выступят воспитанники «Пони-клуба», спортсмены-конники школы олимпийского резерва и вокально-театральные коллективы Алтая.

Для любителей адреналина будет работать тотализатор. Также все желающие смогут прокатиться на верблюде и лошадях. Начало праздника в 13 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU