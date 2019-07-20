2019-07-20T12:04:59+03:00
Общество

В Барнауле проходит Кубок губернатора Алтайского края по шахматам

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле с 19 по 21 июля проходят поединки всероссийских соревнований по быстрым шахматам на кубок губернатора Алтайского края, сообщает «ГТРК Алтай».

В этом году призовой фонд состязаний составил 500 тысяч рублей. Организаторы турнира вручат 40 денежных призов, в том числе 70 тысяч достанется победителю.

В Алтайском крае такие соревнования проходят уже в седьмой раз. Дату выбрали символичную – сегодня, 20 июля, во всём мире отмечается Международный день шахмат.

- 19, 20 и 21 июля в краевом шахматном клубе пройдут очередные баталии, куда съедутся шахматисты со всей России. Пока первый номер – это Константин Сакаев, ведущий тренер образовательного центра «Сириус». Думаю, что ещё подтянутся гроссмейстеры. Уверен, что подтянутся, вопрос -какой силы, - рассказал Артём Поломошнов, председатель краевой шахматной федерации.

К слову, всего состоится 13 турниров. Имя победителя огласят вечером 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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