В Барнауле мужчина переоделся на 15 тысяч рублей и ушёл не заплатив

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-20T11:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские краевой столицы поймали мужчину, который украл из магазина одежды вещи больше, чем на 15 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Алтай».

В одном из торговых центров Барнаула мужчина зашел в отдел спортивных товаров и украл оттуда шорты, футболку, брюки и джемпер. После этого он незаметно скрылся из магазина. Как только сотрудники спортивного отдела заметили пропажу, сразу вызвали полицию.

Позже мужчину задержали. Похитителем оказался ранее судимый местный житель 36 лет. Сумму причинённого ущерба оценили больше, чем в 15 тысяч рублей.

К слову, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Бийске поймали похитителя сигарет. Им оказался 27-летний местный житель

ИСТОЧНИК KP.RU